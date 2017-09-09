Bölgeye sevk edilen 112 acil servis güvenlik güçleri.Necip Yaprak'ın öldüğünü tesbit etti.
Bugün 19:08 TSİ- Osmaniye
Trenin altına atlayarak yaşamına son verdi
Bugün saat 19.00 sularında Asri Mezarlık civarında bulunan hemzemin geçitte, yük trenin altına atlayan Necip Yaprak(45) isimli şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Bugün 19:08 TSİ - Osmaniye 1572 Okunma
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