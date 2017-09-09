Başak Gazetesi
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Bugün 19:08 TSİ- Osmaniye

Trenin altına atlayarak yaşamına son verdi

Bugün saat 19.00 sularında Asri Mezarlık civarında bulunan hemzemin geçitte, yük trenin altına atlayan Necip Yaprak(45) isimli şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 acil servis güvenlik güçleri.Necip Yaprak'ın öldüğünü tesbit etti.

Bugün 19:08 TSİ - Osmaniye 1572 Okunma

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