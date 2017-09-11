Osmaniye’ye 347 Milyon TL’lik Yatırım Teşviki

Kente 2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 artışla 60 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirten OTSO Başkanı Teke, "2017 yılının ilk 7 aylık döneminde verilen teşviklerin toplam sabit yatırım tutarı yüzde 63 artışla 347 milyon TL oldu. Teşvik belgesi verilen yatırımların gerçekleştirilmesiyle Osmaniye’de 322 kişiye ilave istihdam sağlanması planlanmaktadır. 2016 yılının Ocak-Temmuz döneminde, Osmaniye’ye toplam sabit yatırım tutarı 197 milyon TL olan 22 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmişti." dedi.Teşvik belgesi düzenlenmiş projelerin sabit yatırım miktarının tamamının yerli sermayeden oluştuğuna vurgu yapan Teke, "Bu dönemde teşvik verilen yatırımların yüzde 68'lik pay ile 239 milyon TL enerji sektörüne, yüzde 21'lik pay ile 75 milyon TL hizmet sektörüne ve yüzde 9’luk pay ile 33 milyon TL imalat sektörüne yapıldı. Önemli bir tarım bölgesi olan Osmaniye’de 2016 yılında olduğu gibi 2017 Ocak-Temmuz döneminde de tarım sektörü yatırımları için teşvik belgesi düzenlenmemesi dikkat çekti." diye konuştu.Osmaniye’ye yatırım teşviklerinin arttığına dikkat çeken OTSO Başkanı Murat Teke, “Ekonomi Bakanlığı tarafından 2003 yılından bu yana Osmaniye için verilen sabit yatırım tutarı 4,6 milyar TL seviyelerini bulan 354 adet yatırım teşvik belgesi verildi. Bu teşvik belgeleri, bölgesel gelişmişlik düzeyi farkını azaltmak, ihracatı ve teknoloji ağırlıklı üretimi artırmak için düzenlenmektedir. Osmaniye’de 2016 yılı toplamında sabit yatırım tutarı 321 milyon TL olan 38 yatırım teşvik belgesi verilmiş ve söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 777 kişiye istihdam sağlanması planlanmıştı.” şeklinde konuştu.10 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Temmuz Ayı Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi”ne göre, 1-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında KDV istisnası, sigorta prim desteği, yer tahsisi, faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşvikleri kapsayan Türkiye genelinde 600 yatırım teşvik belgesi verildi. Teşvik belgesi alan projelerin sabit yatırım tutarı ise 7,1 milyar TL oldu. Yatırımların gerçekleştirilmesi halinde 19 bin 685 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.