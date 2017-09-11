Otomobil, işçilerin bulunduğu çadıra çarptı, 4'ü çocuk 7 yaralı

Olay Osmaniye - Kadirli Karayolu Cevdetiye Beldesi yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezine doğru seyir halinde olan İ.Ş. yönetimindeki 80 FR 153 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bamya tarlasında mevsimlik işçi olarak çalışanların bulunduğu çadıra çarptı. Kazada, kahvaltı yapmak için çadır içinde bulunan 12 yaşındaki Elif, 10 yaşındaki İbrahim ve 40 yaşındaki Necla Ükünç ile 7 yaşındaki Serhat, 39 yaşındaki Fuat, 12 yaşındaki Hasan ve 35 yaşındaki Necla Çiftçi yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İ.Ş. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE