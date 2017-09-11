Başak Gazetesi
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Bugün 16:10 TSİ- Osmaniye

Yaralı uzman çavuşa geçmiş olsun ziyareti

Bingöl'ün Adaklı İlçesi'nde 8 eylül günü, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ergen Ambulans Helikopterle Osmaniye Devlet Hastanesine getirildi.

Bingöl'ün Adaklı İlçesi'nde 8 eylül günü, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök ile birlikte yaralanan ve kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ergen Ambulans Helikopterle Osmaniye Devlet Hastanesine getirildi. Ortopedi servisinde tedavisi devam eden Gazi Uzman Çavuş Ergen'i Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara, Sağlık-SenŞube BaşkanıMuhittin Çenet, Kamu hastaneleri birliği Genel Sekreteri Dr. Murat Türkyılmaz, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op.Dr.Fazlı Aslan ve Hasta Bakım Hizmetleri Müdiresi Emine Bilen ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler

Bugün 16:10 TSİ - Osmaniye 71 Okunma

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