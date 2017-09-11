Başak Gazetesi
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Bugün 16:54 TSİ- Osmaniye

Kazada yaralanan kadın, Hastanede yaşamını yitirdi

Kadirli yolu üzerinde meydana trafik kazasında yaralanan Necla Ükünç, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bugün sabah saatlerinde Kadirli yolunda bamya tarlasında ırgatlık yapan ve çadırda kahvaltı yaptığı esnada 80 FR 153 plakalı aracın çadıra çarpması sonucu yaralanan 40 yaşında Necla Ükünç, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bugün 16:54 TSİ - Osmaniye 100 Okunma

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