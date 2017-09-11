Kazada yaralanan kadın, Hastanede yaşamını yitirdi

Bugün sabah saatlerinde Kadirli yolunda bamya tarlasında ırgatlık yapan ve çadırda kahvaltı yaptığı esnada 80 FR 153 plakalı aracın çadıra çarpması sonucu yaralanan 40 yaşında Necla Ükünç, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.