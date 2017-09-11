Doğa Koleji'nde Başarılı Bir Gelecek Seni Bekliyor

Öğrencilerin ve ailelerinin hayallerini gerçekleştirmek amacıyla akademik, sosyal, sportif ve yabancı dil eğitimi alanlarında uluslararası bir vizyon ve mutlu çocuk öğrenir felsefesiyle Osmaniye’yi geleceğe hazırlıyor.

TEOG’a Hazırlık Programı; Sistemli, disiplinli, uzman eğitim kadrosu ve nitelikli ders içerikleriyle 5. Sınıftan itibaren başlayarak öğrenciyi sınavda başarıya ulaştırıyor. Zengin eğitim materyali ve tecrübeli eğitim kadrosu ile bu alanda zirveye koşuyor. 108 kampüste her hafta aynı gün ve aynı saatte uygulanan nitelikli deneme sınavlarının sonuçlarına göre tespit edilen eksikler etütler ile tamamlanıyor. TEOG maratonuna 7. Sınıf Nisan ayından itibaren başlayıp yaz kursu ile pekiştiren öğrenciler elde ettikleri yüksek net ortalamaları ile hayallerindeki okul puanlarına ulaşıyorlar. YGS ve LYS sınavlarında öğrenciler, ortak deneme sınavları, etütler, özel olarak hazırlanmış hafta sonu ödevleri, 90 bin sorudan oluşan online soru havuzu, bire bir takibi sağlayan rehberlik ve koçluk çalışmaları ile üniversite sınavlarında hedefledikleri puan için en etkili şekilde hazırlık yapıyorlar.

Doğa Koleji'nde öğrenciler yabancı dilleri, +4 yaştan itibaren anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyorlar. İngilizce eğitimi üç önemli temel öğe içeriyor. Bunlar temel İngilizce bilgisi, günlük konuşma İngilizcesi, Cambridge ESOL gibi akademik sınavlara hazırlık dersleridir. Fun fridays, word hunter, drama fest gibi çok sayıda etkinlik yapılarak öğrenciler yaparak yaşarak ve eğlenerek yabancı dil öğrenme imkanı buluyorlar. Buna ek olarak uluslararası akreditasyona sahip D’Mun, Teen Talk gibi eğitim organizasyonlara katılarak dil becerilerini geliştiriyorlar. Bunun yanında çok dilliliğin önemi göz önünde tutularak ortaokuldan itibaren Almanca dersi veriliyor.

Doğa okullarında uygulanan kendine özgü sıradışı metod ve yaklaşımlar ile öğrenciler, geleceğin dünyasına prestijli bir eğitim alarak hazırlanıyorlar. ilkokul ve anaokulunda üniversite eğitim modülleri erken yaş eğitimine entegre edilip, yaparak ve yaşayarak öğrenme felsefesiyle birlikte uygulanıyor. Bu amaçla ekoloji, binicilik, kids athletics, meraklı kelimeler, düşünme becerileri, deneylerle bilim atölyesi, robotik ve kodlama gibi çok sayıda farklı uygulamalar yapılıyor. Ortaokulda disiplinler arası etkileşimi sağlayan, temel dersleri destekleyen ve akademik yaşantı zenginliği oluşturan ve böylece öğrenme süreçlerini geliştiren dersler yapılıyor. Finlandiya eğitim modelinden entegre edilen mucit atölyesi dersi ile öğrencilerimiz ileri mühendislik yeteneklerini erken yaşta kazanıyorlar. Akıl oyunları ile matematik ve zihinsel yetenekler geliştirilerek geleceğin bilim adamları yetişirken, yaratıcı yazarlık dersi ile geleceğin öykü ve roman yazarları yetiştiriliyor. Pisagorun çırakları, uçan yumurta yarışması gibi çok sayıda eğitici ve öğretici etkinlik ile öğrenciler aynı zamanda işbirliği yapma, proje geliştirme gibi yetenekleri kazanıyorlar. Lise eğitiminde 9. ve 10. Sınıflarda Ygs ve Lys sınavlarına tam anlamıyla akademik hazırlık yapılırken, yabancı dil eğitimi ve sosyal yetenekleri geliştiren dersler uygulanıyor. Kariyer planlama, liderlik, inovasyon ve girişimcilik becerileri kazandırmak amacıyla t-MBA dersleri yapılıyor. Ayrıca bu ders kapsamında uygulanan yardım kampanyaları ve bilimsel projeler ile lisede öğrenciler özgüveni yüksek, empati duygusu gelişmiş, sağduyulu bireyler olarak yetiştiriliyor.

Osmaniye Doğa Koleji'nde özel önem verilen müzik ve performans sporları, modern tesisteki üst düzey imkanlarla yapılıyor. 5.,6. ve 7. Sınıflarda her bir sınıfa aynı anda iki müzik öğretmeni derse girerek tüm öğrencilerin gitar, piyano ya da keman eğitimi almaları sağlanıyor. Performans sporlarında kort tenisi, okçuluk, yüzme, basketbol, hentbol branşlarına ayrılarak her öğrenci ilgi ve yeteneğine göre seçim yapıyor.

Doğa Koleji kendine özgü eğitim sistemiyle, çocukları için en güzel geleceği arayan velilere “Gelin siz de çocuğunuzu doğasına bırakın” sloganıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılına merhaba dedi.