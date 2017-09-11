Sevgi Hastanesi Kadrosunu Güçlendiriyor

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akçay Özel Osmaniye Sevgi Hastanesinde Hasta Kabulune Başladı.

Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akçay; 1975 yılı Kahramanmaraş merkez doğumlu olup,İlk, orta, ve lise öğrenimini, Sütçü İmam Lisesi, Kahramaraş’ta ,Üniversite Eğitimi ise İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Uzmanlık Eğitimi ise Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniğinde tamamlayan Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akçay Evli ve 2 çocuk babasıdır. eylül ayı itibarı İle Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji kliniğinde Hasta Kabulüne Başlamıştır.

MESLEKTE DENEYİM

1. Araş. Gör. Dr., Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, 1997-2002,

2. Kardiyoloji Uzmanı., Kahramanmaraş Devlet Hastanesi. Kardiyoloji Kliniği, 2002-2006,

3. Yrd. Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2007-2011,

4. Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 26.06.2011- 29.09.2016

5. Doç Dr. Yeni Hayat Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, 01.02.2017- 01.08.2017.

6. Doç Dr. Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi 18.08.2017-

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİLİK BELGESİ

Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Bilgi Değerlendirme Sınavını 17.01.2009 tarihinde, Beceri değerlendirme Sınavı’nı ise 18.01.2009 tarihinde başarıyla vererek Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır.