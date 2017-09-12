Başak Gazetesi
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Bugün 10:45 TSİ- Osmaniye

Alahanlı yolunda kaza:1 ölü

Osmaniye’de hafif ticari aracın çarptığı ve üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Kaza saat 00.30 sıralarında Vatan Mahallesi Yaveriye TOKİ yolu Divrimoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Fğrit S, T. İdaresindeki 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araç, aydınlatma bulunmayan yolda, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen, kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı adama çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi kimlik tespiti ve otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücüsü Ferit S, T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlat

Bugün 10:45 TSİ - Osmaniye 793 Okunma

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