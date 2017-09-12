Başak Gazetesi
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'Dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı

Osmaniye'de jandarmanın oluşturduğu uygulama noktasında 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil, kısa süreli takip sonucunda yakalandı.

Araç içerinde yapılan aramada ise çeşitli markalarda 7 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi. Toprakkale İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, alınan bir duyum üzerine sabah saatlerinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Sayhüyük Köyü yolunda uygulama başlattı. Bu sırada 80 MA 650 Plakalı şüpheli otomobil 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonunda araç yakalanırken, içerisindeki 2 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı. Yapılan aramada ise otomobilin arka koltukları ve bagajında siyah poşetler içerine konulmuş 7 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücüsü ve araç sahibine trafik timi ekipleri tarafından toplam 2 bin 464 Lira para cezası uygulandı. Şüpheli iki şahsın sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

Bugün 15:47 TSİ - Osmaniye 220 Okunma

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