Vali Coşkun'dan yaralı uzman çavuş'a ziyaret

Vali Coşkun'un gerçekleştirdiği ziyarette İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı da yer aldı. Gazi Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ergen’in sağlık durumu hakkında Başhekim Op. Dr. Tamer Gülsur'dan bilgi alan Vali Coşkun, Gazi Ergen ile bir süre sohbet ederek, acil şifalar diledi. Gazi askerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisine devam edildiğini ifade eden Vali Coşkun, "Gazimize Allah’tan şifa diliyorum. Tedavisi hastanemizde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." diye konuştu. Vali Coşkun, ziyaretinin sonunda gazi ailesi ile de sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Coşkun, ziyaretinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesinden ayrıldı.