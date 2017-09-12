'Afete Hazır Osmaniye' projesi çerçevesinde kurumda çalışan personellere yönelik gerçekleştirilen eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirler, hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, deprem, yangın ve diğer afet türleri ile İlde ve Ülkede meydana gelen afet türleri hakkında teorik bilgiler verildi. Daha sonra ise hastane bahçesinde uygulamalı yangın tatbikatı düzenlendi. AFAD görevlileri tarafından yangın tüpünün kullanılması hakkında bilgiler aktarıldı.
Bugün 15:57 TSİ- Osmaniye
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Doğal Afet Eğitimi
Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri tarafından, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Doğal Afet Eğitimi verildi.
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