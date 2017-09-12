Başak Gazetesi
19° OSMANİYE
Bugün 16:00 TSİ- Osmaniye

Şehit Astsubay Kök için mevlit

Şehit şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök için memleketi Osmaniye'de mevlit okutuldu.

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök için memleketi Osmaniye'de mevlit okutuldu. Şehidin Dervişli Köyündeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında okunan mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, Garnizon Komutanlığı Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürü Albay Tarık Şentuna, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin ardından Şehit asker için İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu dualar okudu. Mevlit sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, Şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler. Şehidin babası Reha Kök ile bir süre görüşen Vali Coşkun "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Bugün 16:00 TSİ - Osmaniye 37 Okunma

.

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

.

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 601
Kazada yaralanan kadın, Hastanede yaşamını yitirdi mask

Kazada yaralanan kadın, Hastanede yaşamını yitirdi

Alahanlı yolunda kaza:1 ölü mask

Alahanlı yolunda kaza:1 ölü

Yaralı uzman çavuşa geçmiş olsun ziyareti mask

Yaralı uzman çavuşa geçmiş olsun ziyareti

Osmaniye’ye 347 Milyon TL’lik Yatırım Teşviki mask

Osmaniye’ye 347 Milyon TL’lik Yatırım Teşviki

Sevgi Hastanesi Kadrosunu Güçlendiriyor mask

Sevgi Hastanesi Kadrosunu Güçlendiriyor

Otomobil, işçilerin bulunduğu çadıra çarptı, 4'ü çocuk 7 yaralı mask

Otomobil, işçilerin bulunduğu çadıra çarptı, 4'ü çocuk 7 yar...

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 601

YÜKLENİYOR