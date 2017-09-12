Şehit Astsubay Kök için mevlit

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök için memleketi Osmaniye'de mevlit okutuldu. Şehidin Dervişli Köyündeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında okunan mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, Garnizon Komutanlığı Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürü Albay Tarık Şentuna, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin ardından Şehit asker için İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu dualar okudu. Mevlit sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, Şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler. Şehidin babası Reha Kök ile bir süre görüşen Vali Coşkun "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.