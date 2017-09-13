Başak Gazetesi
19° OSMANİYE
Bugün 16:17 TSİ- Osmaniye

Ak Parti Osmaniye Merkez İlçe Başkan Adayı Belli Oldu

Teşkilatlarını yenileme sürecine giren Ak Parti'de Osmaniye Merkez İlçe Başkan Adayı olarak Hanifi Zaimoğlu görevlendirildi.

Ankara'ya Ak Parti Genel Merkezi'ne davet edilen Hanifi Zaimoğlu, Osmaniye merkez ilçe başkan adayı olarak belirlendi ve yönetimi oluşkturmak için yetki verildi.

Bugün 16:17 TSİ - Osmaniye 107 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Kazada yaralanan kadın, Hastanede yaşamını yitirdi mask

Kazada yaralanan kadın, Hastanede yaşamını yitirdi

Alahanlı yolunda kaza:1 ölü mask

Alahanlı yolunda kaza:1 ölü

Sevgi Hastanesi Kadrosunu Güçlendiriyor mask

Sevgi Hastanesi Kadrosunu Güçlendiriyor

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı mask

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı

Osmaniye’ye 347 Milyon TL’lik Yatırım Teşviki mask

Osmaniye’ye 347 Milyon TL’lik Yatırım Teşviki

Yaralı uzman çavuşa geçmiş olsun ziyareti mask

Yaralı uzman çavuşa geçmiş olsun ziyareti

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 601

YÜKLENİYOR

 