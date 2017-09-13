Ankara'ya Ak Parti Genel Merkezi'ne davet edilen Hanifi Zaimoğlu, Osmaniye merkez ilçe başkan adayı olarak belirlendi ve yönetimi oluşkturmak için yetki verildi.
Bugün 16:17 TSİ- Osmaniye
Ak Parti Osmaniye Merkez İlçe Başkan Adayı Belli Oldu
Teşkilatlarını yenileme sürecine giren Ak Parti'de Osmaniye Merkez İlçe Başkan Adayı olarak Hanifi Zaimoğlu görevlendirildi.
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