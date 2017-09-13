Başak Gazetesi
19° OSMANİYE
Bugün 16:29 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi’nden Geleneksel Okçuluk Turnuvası

Osmaniye Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilk defa düzenlenen geleneksel okçuluk turnuvasının ikincisi bu cumartesi günü yapılacak.

Osmaniye’de bu spora gönül vermiş olan Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk ve Osmaniye Kayı Geleneksel Okçuluk Kulüplerinin destekleri ile Osmaniye Belediyesi 2. Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası bu yıl ulusal çapta düzenlenecek.

16 Eylül 2017 Cumartesi günü Ergenekon olarak bilinen Osmaniye Kent Ormanı’nda düzenlenecek yarışmaya Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor. Turnuva 30-60-90 metre puta atışı şeklinde 3 değişik kategoride farklı yaş grupları arasında yapılacak. Dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilecek.

Ayrıca turnuvadan bir gün önce 15 Eylül Cuma günü saat 18.00’da Devlet Bahçeli Bulvarından başlayıp, Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak turnuva tanıtım yürüyüşü yapılacak.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, tarihimizde önemli bir yer tutan okçuluk sporunun tanınmasını sağlamak ve çeşitli illerden gelecek sporculara Osmaniye’nin tanıtılmasını sağlamak için bu yarışmanın ikincisini tertip ettiklerini söyledi.

Bugün 16:29 TSİ - Osmaniye 18 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Kazada yaralanan kadın, Hastanede yaşamını yitirdi mask

Kazada yaralanan kadın, Hastanede yaşamını yitirdi

Alahanlı yolunda kaza:1 ölü mask

Alahanlı yolunda kaza:1 ölü

Sevgi Hastanesi Kadrosunu Güçlendiriyor mask

Sevgi Hastanesi Kadrosunu Güçlendiriyor

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı mask

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı

Osmaniye’ye 347 Milyon TL’lik Yatırım Teşviki mask

Osmaniye’ye 347 Milyon TL’lik Yatırım Teşviki

Yaralı uzman çavuşa geçmiş olsun ziyareti mask

Yaralı uzman çavuşa geçmiş olsun ziyareti

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 601

YÜKLENİYOR

 