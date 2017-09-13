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Şehit Kansu Küçükateş’te Altyapı Çalışmaları

Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde Altyapı ve Kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Kadirli'de altyapı sorununa büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Ömer Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde alt yapı ve kanalizasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

"Kadirli her geçen gün büyüyor" diyen Başkan Tarhan, Kadirli büyürken yeni altyapı ve kanalizasyon ihtiyacı doğuyor diyerek şunları kaydetti;

"Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi altyapı ve kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız Kadirli'de altyapı ve kanalizasyon sorunu bitene kadar devam edecektir" dedi.

Bugün 16:32 TSİ - Osmaniye 33 Okunma

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