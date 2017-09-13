Uyan:Emekli Merhum Erbakan Gibi Bol Kepçeli Bir Sıyasetçi istiyor

Başkan Mustafa Uyan herkesin günü geldiği vakit emekli olacağına dikkat çekerek Gelecekte bugün gencim makamım işim var diyenlerde emekli olacaklardır. Dolayısıyla emekliliği ve emeklilerin içler acısı halini hemen herkes düşünmelidir. Yapılan pek çok araştırma göstermiştir ki emeklilerimizin 90a yaklaşan bir bölümü açlık sınırının altında maaş almaktadır. Devletin konuyla ilgili birimleri açlık sınırını 1.750 TL. yoksulluk sınırını ise 4.500 TL olarak açıklamıştır. Oysa bugün en düşük emekli taban aylığı 1.050 TL. civarında.

Özetle emekli hem açlık sınırının hem de asgari ücretin altında maaş almaktadır. Bu durum sosyal patlamaları cinnetleri ve arzu edilmeyen nahoş ailevi geçimsizlikleri tetiklemektedir. Emekli yaşamının son baharında son döneminde kimseye muhtaç olmadan ekonomik özgürlüğü elinde yaşamak istiyor. Bu nedenle emeklinin gözü her daim hükümet ve devlet yetkililerindedir. Onlardan emekli maaş iyileştirmeleri ve zamları bekler. Yılda iki defa verilen 3 lük maaş zammı bir yılda 6 veya 8e tekabül ederken bu zam oranları yetersiz ve gülünç olmaktadır. Emekli Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük zammını veren merhum Necmettin Erbakan gibi emekliye kepçesi bol bir siyasetçi Bakan ve Başbakan arzu ediyor. Merhum Erbakanın bol kepçeli emekli zam oranı her bir emeklinin ciddi bir beklentisi ve hayalidir. Önemli ölçüde geçim sıkıntısı çeken emeklinin bu anlamdaki talepleri mevcut iktidar tarafından vakit geçirilmeden gerçekleştirilmelidir.