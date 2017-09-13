Osmaniye'de sağlıklı hayat merkezleri oluşturuluyor

"Bakanlığımızın 2013-2017 yıllarını kapsayan “Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek” stratejik amacını gerçekleştirmek için fiziki, teknik ve personel altyapısı olan, Bakanlığın politika ve hedefleri doğrultusunda, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinin sunmuş olduğu birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek, bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amacıyla belirli bir plan dâhilinde Sağlıklı Hayat Merkezleri açılması planlanmaktadır.

Söz konusu merkezlerde; beslenme danışmanlığı, psikososyal danışmanlık, fiziksel aktivite ve fizyoterapi, ağız ve diş sağlığı, enjeksiyon hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı, öğrenci sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama, sigara bırakma danışmanlığı, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü, bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi ve risk faktörleriyle mücadele ile ihtiyaca göre diğer hizmetler bütüncül bir anlayışla, ilgili mevzuatlar doğrultusunda sunulacaktır. İhtiyaç duyulan alanlarda laboratuvar ve görüntüleme alt yapıları oluşturulacak, halka ve personele yönelik sağlık eğitimleri gerçekleştirilecek, sağlık okuryazarlığının artırılmasına ve sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

İlimiz merkezinde çalışmaları halen devam eden ve 15 Eylül 2017 tarihinde açılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezimiz yaklaşık 2000 m2 civarında kapalı alan sahip olup, Merkezimizde 11 (Onbir) Ebe, 1 (Bir) Hemşire, 1 (Bir) Tıbbi Sekreter, 2 (İki) Röntgen Teknisyeni, 1 (Bir) Tıbbı Teknolog, 2 (İki) Psikolog, 2 (İki) Diyetisyen, 1 (Bir) Sosyal Çalışmacı, 1 (Bir) Diş Hekimi ve 2 (İki) Tabibin görev yapması planlanmaktadır. Merkezimiz sabah 08:00 akşam 17:00 saatleri arasında açık olacak ve vatandaşlar doğrudan başvuru yapabilecekleri gibi aile hekimlikleri aracılığıyla da başvuruda bulunabilecekler ve alacak oldukları hizmete karşılık herhangi bir ücret talep edilmeyecektir."