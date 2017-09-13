Durmuşoğlu Tüik Verilerini Değerlendirdi

Türkiye’deki siyasi ve ekonomik istikrarın önemini vurgulayan Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden, dünyadaki ekonomik dalgalanmalara ve bölgesel risklere rağmen %5'i aşan büyüme oranları, AK Parti hükümetlerinin başarılı çalışmalarının bir neticesidir.” dedi. Durmuşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: “2017 yılının ilk çeyreğine % 5,2 gibi yüksek bir büyüme oranı ile giriş yapan Türkiye ekonomisi, bu başarısını yılın ikinci çeyreğinde de devam ettirmiş ve % 5,1 büyümüştür. Türkiye %5,1 oranındaki bu yüksek büyüme ile G20, AB ve OECD ülkelerinden pozitif yönde ayrışmaktadır. Türkiye ikinci çeyrek büyüme oranı ile G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’ın ardından üçüncü olmuş, %2,4 olan AB ülkelerinin büyüme ortalamasının iki katından fazla büyümüştür. Türkiye, büyüme performansı ile uluslararası derecelendirme kuruluşlarını da şaşırtmıştır. Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme performansı ile birçok gelişmiş ekonomiyi geride bırakması ve üçüncü çeyrekte de ilk iki çeyrekteki büyümeyi aşacak bir büyüme oranı beklentisi oluşması, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin 2017 büyüme tahminlerini yukarıya revize etmek zorunda bıraktı. Milletimizden aldığımız güçle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla yürümeye, ülkemiz, bölgemiz, milletimiz ve umudunu Anadolu’ya bağlamış tüm mazlumlar için azimle çalışmaya devam edeceğiz.”