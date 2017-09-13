DOĞAKA’ya 2017'de 16 proje başvurusu

DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı, DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında Valilik Rahime Hatun Toplantı Salonunda yapıldı. Valisi Ömer Faruk Coşkun, “2017 yılı Çalışma Programı çerçevesinde çalışmalarına devam etmekte olan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, hâlihazırda uygulamada olan iki destek programı ile proje desteklerini sürdürmektedir. 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Mayıs-Haziran ve Temmuz-Ağustos olmak üzere iki dönemde proje başvurusu alınmaya devam edilmiştir. Bu dönemlerde Hatay ilinden 5, Kahramanmaraş ilinden 9 ve Osmaniye ilinden 2 olmak üzere toplam 16 adet proje başvurusu yapılmıştır. Ajansımız tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre Hatay ilinden 4, Kahramanmaraş ilinden 6 ve Osmaniye ilinden 2 olmak üzere toplam 12 adet proje başarılı bulunmuştur. Bu projelerin Mayıs-Haziran dönemine ait olanlarının başvuru sahipleri ile sözleşmeler imzalanmakta olup proje uygulamaları başlatılmıştır. Temmuz-Ağustos döneminde başarılı olan proje sahiplerine önümüzdeki günlerde yazılı bildirimler yapılacak ve bu projelerde de uygulamaya başlanılacaktır." dedi.Vali Coşkun, sözlerine şöyle devam etti, “Güdümlü Proje Desteği kapsamındaki Göksun Soğuk Hava Deposu Projesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış, başvuru sahibi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme imzalanmış ve projede uygulama süreci başlatılmıştır. Dörtyol Soğuk Hava Deposu Projesi’nde ise Kalkınma Bakanlığı’nın isteği üzerine yeniden maliyet çalışması yapılmaktadır. Osmaniye ilimizde ise Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması ile beraber, daha önce de Valiliğimiz ve Ajansımız koordinasyonunda ön çalışmaları yapılmış olan lojistik alanındaki çalışmalara hız verilmiş olup Osmaniye Geçici Depolama Merkezi kurulması yönünde araştırma yapılmaktadır."Ulusal kaynakların yanı sıra başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer fon kaynaklarından da bölgemize pay kazandırmayı amaçlayan DOĞAKA’nın farklı alanlarda proje hazırlıklarına devam ettiğini de belirten Vali Ömer Faruk Coşkun, “Halen 6 proje üzerinde çalışmalara devam edilmekte olup 5 adet projenin başvurusu tamamlanmıştır. 6 projenin toplam değeri yaklaşık 18 Milyon Euro’dur. Bunun yanı sıra bölgemizdeki diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan projelere de teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır” dedi.