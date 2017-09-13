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Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tanıtıldı

Osmaniye Merkez Fakıuşağı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, (ŞÖNİM) basın mensuplarına tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun ve ŞÖNİM Müdürü Serap Durucan bina yapısı ve çalışma alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi aktardılar. Merkezde şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirten il Müdürü Coşkun, ŞÖNİM'de şiddet mağduru kişilere ve şiddet uygulayan, uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetler verildiğini dile getirdi. Coşkun, "Şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kişilerin başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle, ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren ve izleme çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla yürüten merkezlerdir ancak merkezimiz şu anda sadece mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir."dedi. Müdür Coşkun, merkezde şiddetin önlenmesi kapsamında, farkındalık oluşturmak, aileleri bilinçlendirmek amacıyla eğitimlerin verildiğini, çalışmalar kapsamında ayrıca Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele il Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunca il eylem planı hakkında gündem oluşturulup kararlar alındığını ifade etti. Coşkun, şunları kaydetti: "Eylem planının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi sürecinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele il Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun çalışmalarını teknik düzeyde desteklemek için komisyona bağlı kurum ve kuruluş personellerinden oluşan bir teknik kurul oluşturuldu. Merkezimizde bu yıl 61 kişiye psikososyal destek, 46 kişiye İŞKUR danışmalığı, 29 kişiye hukuk desteği verildi. 442 tedbir kararı takibi yapıldı, 438 kadın ve beraberindeki çocuklara barınma hizmeti sunuldu."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:29 TSİ - Osmaniye 48 Okunma

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