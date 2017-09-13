Çöp döküm sahasındaki hayvanlara sağlık taraması

Kısırlaştırılmayan hayvanlar Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülürken, diğerleri ise yapılan sağlık muayenesinden sonra parazitler yönden ilaçlamaları yapıldı.Katı Atık Bertaraf Tesisi Başkanı Alpaslan Koca'nın talimatlarıyla bu konuda bir ilke daha imza atılarak tesis içerisindeki sahipsiz sokak hayvanları tek tek kontrolden geçirilecek. İlk etapta ise 25 sokak köpeğinin aşılaması yapıldı. Yapılan açıklamada, sokak hayvanlarına yaklaşırken ve müdahale yapılırken hiç uyuşturucu madde kullanılmadığı, bütün hayvanların belediye ekiplerinin getirmiş olduğu tavuk etleriyle kandırılarak yaklaşılıp yakalandığı, işlem sonunda ise tavuk etiyle ödüllendirildiği kaydedildi. Sağlık taraması operasyonuna, Osmaniye Belediyesi'nden 1 araç, 2 veteriner hekim ve 1 yardımcı personel katıldı. Hayvan severler tarafından 'ölüm kampları' olarak adlandırılan şehir çöplüklerinde bu tip bir uygulama ilk defa yapıldığı belirtilirken, proje sayesinde sahipsiz canların rahatsız edilmedikleri ve özgürce yaşadıkları bir alanlar oldu. Osmaniye Katı Atık Bertaraf Tesisi Başkanı Alparslan Koca, "Yasal mevzuatlara göre işleyişi süren tesisimizde bizlere emanet edilen günahsız ve dilsiz canlar için elimizden ne geliyorsa yaparak doğaya tam destek vermeğe çalışıyoruz." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE