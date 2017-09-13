İşadamı Ayhan Karayiğit, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı olduğunu açıkladı

Karayiğit Petrol arkasındaki Zirve Garden Düğün Salonu’nda basın mensuplarını ağırlayan Ayhan Karayiğit, “Düzenlediğimiz basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı siz kıymetli basın mensuplarıma şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere önümüzde yaklaşan bir seçim vardır. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası çeşitli meslek gruplarından önce meclisini seçecek ve ardından yeni başkanını belirleyecektir. Bu toplantı vesilesi ile Osmaniye halkımıza ve OTSO’nun kıymetli üyelerine yapılacak seçimlerde Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olduğumu buradan açıklıyorum. Yüce Allah şahsımıza ve ilimize hayırlı eylesin” dedi.

Daha önce de OTSO başkanlığına aday olduğunu hatırlatan Karayiğit, şöyle konuştu: “Biliyorsunuz; 2013 yılında aday olmuştum. Şimdi yeniden adayım. Çevremizdeki insanların teveccühlerine kayıtsız kalamadım. Bizim derdimiz de tasamız da yaşadığımız, doğup büyüdüğümüz yer olan Osmaniye’dir. Yani bir memleket sevdasıdır. Bu sevda ile şehrimize, ülkemize daha iyi hizmet etmenin kaygısını taşıdığımızdan aday olduk. Yıllardır ticaretin içerisindeyim. Çok küçük yaşlarda başladığım ticaret hayatıma hala devam ediyorum. Biz bir aile şirketi olarak çeşitli iş kollarında hizmet veriyoruz. Kendi işimdeki enerjimi artık çocuklarıma devrediyorum. Artık enerjimin tamamını bu seçimlere ve ardından Allah nasip ederse OTSO’ya vereceğim. İlimiz Osmaniye her ne kadar diğer çevre illere göre gelişmişlik düzeyi geride kalsa da Osmaniye umudu olan, gelecekten beklentisi olan bir şehir. Bunun da en önemli sebebi stratejik önemi. Doğu-batı, kuzey-güney doğrultularda tam bir kesişme noktasında. Bu önemin bilincinden hareketle şehrimizin ileri gelenleri Sayın Valimiz, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları ile ortak bir birlikteliği sağlayarak çalışacağız. İlimizin atanmış ve seçilmişler ile birlikte denize kıyımız olmasını sağlamamız gerekiyor. Bölgemizde yatırımların ağırlık kazandığı Osmaniye Organize Sanayi’yi merkez olacak şekilde alarak çevresinde yapılan ve yapılacak olan tüm ekonomik girdileri kontrol etmeliyiz. Bunun için ilimizin hinterlandını mutlaka genişletmeliyiz. Bu sayede eğitimde, sağlıkta, toptan ticarette, konaklamada, turizmde, ulaşımda bu bölgeye hizmet verecek bir yapıya ulaşmalıyız. Bu sayede ilimizin ufku açılacak, diğer büyük illerle rekabet edecek seviyeye gelebileceğiz.. Osmaniye artık kendi yağında kavrulabilecek bir durumda değil. Yeni pazarlar aramamız, yeni iş kolları bulmamız lazım. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışmamız lazım.

Bugüne kadar resmi olarak yapılacak seçimlerde başkan adayı olarak kimse açıklamada bulunmadı. Mutlaka herkese demokratik hakkını kullanacak ve aday olmak isteyenler adaylıklarını açıklayacaktır. Ben şimdiden gruplarında seçime girecek, daha sonrasında başkan adayı olacak tüm OTSO üyelerine başarılar diliyorum. Rabbim şehrimiz ve şahsımız için hayırlısını nasip eylesin.”

Seçimin bir yarış olduğunu ve Osmaniye için hayırlı olmasını dileyen Ayhan Karayiğit, “Ben ve arkadaşlarım Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine adaylığımızı açıkladığımızı bugün sizlerle paylaşıyor ve kamuoyuna duyuruyoruz. Bu seçim yarışında en güzeli, ahlaklı ve hukukuna uygun bir seçimi sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmeyi Mevla’dan diliyorum. Hedefimiz hiçbir menfaat ve çıkar beklentisi olmadan Osmaniye’nin kalkınması ve çocuklarımıza daha yaşanılabilir, herkesin işinin ve ekmeğinin olduğu bir Osmaniye’yi tesis etme gayret ve çabasıdır. Bu kalkınma ve refahın yakalanması noktasında Ticaret ve Sanayi Odası’na düşen payı yükseltmek ve Osmaniye için daha çok inisiyatif alarak görev yüklenmektir’’ diye konuştu.