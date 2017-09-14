Başak Gazetesi
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Dün 16:01 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'ye yeni öğrenci yurdu

Osmaniye'de mevcut kız ve erkek öğrenci yurtlarının haricinde 1000 kişilik yurt için sondaj çalışmalarına başlandı.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Osmaniye İl Müdürü Oğuzhan Çetin ve diğer yetkililerle birlikte, yurdun yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Milletvekili Önal, KYK öğrenci yurdu için zemin sondaj çalışmalarına başlanıldığını belirterek, "Fakıuşağı mahallesinde mevcut öğrenci yurdu ile Valilik konağı arasında ki 50 dönümlük alana 1000 kişilik yüksek öğrenim yurduyla birlikte KYK il müdürlüğü hizmet binası ve sosyal donatılarda yapılacaktır. 2019 yılı aralık ayında bitirilmesi planlanan bu yeni yatırım Osmaniye ilimize hayırlı olsun." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:01 TSİ - Osmaniye 326 Okunma

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