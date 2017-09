Osmaniye Ülkü Ocakları'ndan eğitim kursu

Kısa süre önce Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine getirilen Başkan Ceylan, basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Gençlere yönelik Ülkü Ocakları olarak yapacakları projelerden bahseden Başkan Ceylan, "Şua anda YGS ve LYS için açılacak olan kurslarımıza kayıt almaya devam ediyoruz. Bu anlamda da Osmaniye'de gerçekten alanlarında uzman olan hocalarımızla eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Bununla beraber ayrıca bir İngilizce kursumuzu açacağız. Çünkü her ülküdaşımızın her kardeşimizin bu dili bilmesi kanaatindeniz. Artık diğer insanlardan farkımız olmalı ve bir adımda önde olmalıyız diye düşünüyorum. Ayrıca daha önceden de planladığımız sanat ve spor kurslarımız olacak. Bağlama ve gitar kurslarımız verilmişti daha önce ve bundan sonra da devam edeceğiz. Ayrıca arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmesi ve kalıcı bir eser ortaya koyabilesi için ocak içerisinde profesyonel anlamda bir stüdyo kurulması projemiz var. Ayrıca teknoloji ve sanat atölyemiz olacak yine binamız içerisinde. Geleneksel el sanatları atölyemiz olacak. Dönem içerisinde Türk halk ve sanat müziği koroları, folklor ekibimiz ile bu alanda faaliyetlerimiz olacak. Allah izin verirse her hafta yapacağımız etkinlikler ve Osmaniye'mizden de insanların katılımıyla başarılı bir görev yürüteceğimizi düşünüyorum." dedi. Toplantıya Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ve yönetim kurulu ile üyeleri, Önder Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehmet Aksoy, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. Toplantı çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE