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Dün 16:10 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu Yeni Üyelerini Bekliyor

Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu’nun çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şef Muzaffer Uslu yönetimindeki Belediye Korosu sayısız konserlere imza atarak Osmaniyeli vatandaşların beğenisini topladı.

Uzun yıllardır hizmet veren ve yeni döneme hızla hazırlanan Musiki Derneği Belediye Korosu yeni üyelerini bekliyor.

Osmaniye Musiki Derneği Belediye korosuna katılmak isteyen müzik severler için yeni dönem kayıtları başladı. Kayıt olmak isteyenlerin 5 Ekim 2017 tarihine kadar Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

Dün 16:10 TSİ - Osmaniye 25 Okunma

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