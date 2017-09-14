Başkan Kadir Kara, Yeni Eğitim Öğretim Yılını Kutladı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Saygıdeğer öğretmenler ve kıymetli öğrenciler; öncelikle yeni bir dönem, yeni bir eğitim öğretim yılı hepiniz için hayırlı olsun.

Kıymetli çocuklar ve gençler sizler; ailenizin, köyünüzün, mahallenizin, şehrinizin ve ülkemizin ümidisiniz. Okullarda alacağınız eğitim ve bilgiler ile ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençler, geleceğin büyük Türkiye’si sizin sayenizde daha çok kalkınacak ve büyüyecektir. Alacağınız eğitim öncelikle kendinizin, ailenizin ve ülkemizin en büyük güvencesi olacaktır.

Sevgili gençler; Ülkemizin her alanda dünyada adından söz ettirmesi sizin, sizleri yetiştiren değerli öğretmen ve aileleriniz sayesinde olacaktır.

Eğitim alanındaki mücadele bir istikbâl mücadelesidir. İstiklâl mücadelesi ile hür ve bağımsız hâle gelen ülkemiz ancak istikbâl mücadelesi ile yeryüzünde hak ettiği konuma kavuşacaktır. Yarınımız için eğitim-öğretim çalışmalarımızı en güzel şekilde yaşamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen, veliler ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diler, selâm ve saygılar sunarım.”