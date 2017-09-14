Başak Gazetesi
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Dün 16:25 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Büyük Şehir Oluyor

Ankara'dan aldığımız istihbarata göre, Bakanlar Kurulundan gecen Büyük Şehir yasası sadece Başbakan Binail Yıldırım'ın imzasına kaldı.

Ak Parti iktidarının projesi olan ve Türkiye genelinde 20 ili kapsadı iddia edilen Büyük Şehir yasası Bakanlar kurulundan geçerek yasalaşması için, Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasına kaldığı ifade ediliyor.

Osmaniye'nin de aralarında bulunduğu 20 Büyük Şehir isimlerinin yasalaştıktan sonra önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade ediliyor..

Dün 16:25 TSİ - Osmaniye 1440 Okunma

Yorumlar

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Zafer Basdogan - KÜÇÜK ŞEHİR OLAMADIK Kİ BÜYÜK ŞEHİR OLSAK NE YAZAR.

Yanıtla . 3Begen 14 Eylül 16:55

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