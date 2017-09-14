Osmaniye Büyük Şehir Oluyor

Ak Parti iktidarının projesi olan ve Türkiye genelinde 20 ili kapsadı iddia edilen Büyük Şehir yasası Bakanlar kurulundan geçerek yasalaşması için, Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasına kaldığı ifade ediliyor.

Osmaniye'nin de aralarında bulunduğu 20 Büyük Şehir isimlerinin yasalaştıktan sonra önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade ediliyor..