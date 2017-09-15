Yerfıstığından 47 bin 933 ton rekolte bekleniyor

Cevdetiye beldesindeki Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü arazisinde düzenlenen yerfıstığı hasadı etkinliğine, Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, teknik personeller ve çiftçiler katıldı. Türkiye yerfıstığı üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının Osmaniye'de gerçekleştiğini belirten İl Müdürü Sağlam, ayrıca tüm Türkiye'de üretilen yerfıstığının yüzde 90'ı Osmaniye'de işlenerek ülke geneline pazarlanmakta olduğunu, dolayısıyla yerfıstığının Osmaniye ekonomisi için vazgeçilmez konumda olan önemli bir ürün ve tarımsal sanayinin temelini oluşturduğunu bildirdi. İlde genelde yerfıstığının çerez olarak değerlendirilmesine yönelik sanayi tesisleri ile sanayileşme ve ekonomiye katkı bakımından Osmaniye'yi sektörün merkezi konumuna getirdiğini kaydeden Sağlam, "Zira bu sektörde yaklaşık 10 bin aile geçimini sağlamakta, irili ufaklı yaklaşık 350 işletmede 3 bin 500 aile çalışmaktadır. 2016 yılında 126 bin 665 dekar alandan 48 bin 573 ton ürün elde edilmiştir. 1. üründe 434 kg/da, ikinci üründe 341 kg/da ortalama verim alınmıştır. Yapılan bu üretimden çiftçilerimiz yaklaşık 151 milyon 118 bin 820 TL gelir elde etmiştir." dedi. İbrahim Sağlam, Osmaniye'de 1. ve 2. ürün olarak tarımı yapılan yerfıstığının, 2017 yılındaki toplam ekim alanının 126 bin 140 dekar olduğu ve 47 bin 933 ton yerfıstığı üretimi yapılacağı tahmin edildiğine dikkat çekti. Yapılan bilgilendirme sonrası Vali Ömer Faruk Coşkun, traktöre binerek temsili hasat yaptı. Tören sonrasında katılımcılara geleneksel haşlanmış yerfıstığı ikramı yapıldı. Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar kapsamında yerfıstığının işlenmesi, paketlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konularda hibe desteği verilmekte. 2006-2017 yılları arasında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar kapsamında 23 adet yerfıstığı işletmesine toplam 5 milyon 599 bin 480 TL hibe ödemesi yapıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE