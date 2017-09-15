Her okula bir polis görevlendirilecek

2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesi okulların hazırlıklarını ve ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplantı yapıldı. Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Vali Coşkun'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, toplantının 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile istişarede bulunulması, yapılması gerekenlerin karara bağlanıp sürecin işletilmesi amacıyla düzenlendiğini kaydetti.Konuşmasının devamında okullardaki güvenliğin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gereken emniyet tedbirlerinin alındığını ifade eden Vali Coşkun, “Eğitimin huzur ve güven içinde sürdürülebilmesi sadece emniyet tedbirleri ile mümkün değil. Bu kapsamda, eğitimin paydaşları olarak hem okul idarecilerimizin hem de okul aile birliği başkanları ve üyelerinin sorunların çözümü konusunda katkıları da önemli. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni eğitim-öğretim yılında da okullarımızda, emniyet tedbirleri ile ilgili irtibat görevlisi olarak bir emniyet personeli görevlendirilecek. Bu personeller, okul idarecilerimizle devamlı irtibat halinde olacaklar." dedi. Vali Coşkun, sözlerinin devamında, çevre güvenliği özellikle de uyuşturucu ile mücadele konusunda emniyet tedbirlerinin alındığını ancak okul müdürleri, okul aile birlikleri ve öğrenci velilerinin de bu konuda azami ölçüde duyarlı olmalarının gerekliliğini vurguladı.Okul servislerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için alınması gereken tedbirlerden de söz eden Vali Coşkun, "Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılabilmesi için servisçilerin de alması gereken tedbirler var. Çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durumun söz konusu olmaması için duyarlı davranılması gerekiyor." diye konuştu. Vali Coşkun, yeni öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine son verdi. Toplantı, okul idarecileri ve okul aile birliği başkanlarının görüş ve önerilerinin alınması ile devam etti.