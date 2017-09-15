35 yıllık köprü hasretinde sona doğru

Kent merkezi ile arasında sadece 1 kilometre uzaklık bulunan Dereobası Köyü'ne ulaşım sağlanabilmesi için 1979 yılında yapılan köprünün, 1982 yılında aşırı sel sularından yıkılması sonucu 35 yıldır köy halkı kendi olanakları ile Karaçay dere yatağı üzerinden kente ulaşmaya çalışmaktaydık. Karaçay dere yatağının Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ıslah çalışmalarına başlamasının ardından, "sel suları ve taşkınları önleme" adına yapılan girişimler neticesinde Dereobası Köyü’ne ulaşımın kolaylığı için köprü yapım inşaatına başlanıldı. Güney Çevre yolu üzerinden Dereobası Köyü’ne ulaşım sağlanabilmesi için başlatılan köprünün inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere. Temmuz ayı içerisinde başlatılan köprü inşaatı çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, yetkililer bu ay sonunda köprünün hizmete girebileceğini söyledi. Dereobası Köyü’nün Karaçay dere yatağı üzerinde yapımı tamamlanmak üzere olana köprünün bittikten sonra; 76 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde, 4 ayak üzerinde ve 12 kazıktan oluşacak şekilde yapıldığı belirtildi. Köprünün orta ayaklarının 31 metre, kenar ayaklarının derinliğinin ise 27,5 metre olduğu, üzerinde; 2’şer metre sağ ve sol yönlerde yaya yürüyüş yollarının yapılacağı, geriye kalan 11 metrenin ise araç trafiği olarak kullanılacağı kaydedildi. Köprü inşaat çalışmalarında 4 ayak üzerindeki birinci kısım betonun tamamlandığı, üst beton çalışmalarının ise önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirten yetkililer, Eylül ayı içerisinde köprü inşaatın açılışa hazır hale geleceğini söylediler. Köyü sakinleri ise 35 yıldır özlem duydukları köprünün biran önce hizmete girmesini beklerken, açılışının ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" gününde yapılmasını istediler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE