Başak Gazetesi
33° OSMANİYE
Dün 21:10 TSİ- Osmaniye

35 yıllık köprü hasretinde sona doğru

Osmaniye'nin merkeze bağlı Dereobası Köyü halkının 35 yıldır özlemle beklediği köprü inşaatında sona doğru geliniyor.

Kent merkezi ile arasında sadece 1 kilometre uzaklık bulunan Dereobası Köyü'ne ulaşım sağlanabilmesi için 1979 yılında yapılan köprünün, 1982 yılında aşırı sel sularından yıkılması sonucu 35 yıldır köy halkı kendi olanakları ile Karaçay dere yatağı üzerinden kente ulaşmaya çalışmaktaydık. Karaçay dere yatağının Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ıslah çalışmalarına başlamasının ardından, "sel suları ve taşkınları önleme" adına yapılan girişimler neticesinde Dereobası Köyü’ne ulaşımın kolaylığı için köprü yapım inşaatına başlanıldı. Güney Çevre yolu üzerinden Dereobası Köyü’ne ulaşım sağlanabilmesi için başlatılan köprünün inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere. Temmuz ayı içerisinde başlatılan köprü inşaatı çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, yetkililer bu ay sonunda köprünün hizmete girebileceğini söyledi. Dereobası Köyü’nün Karaçay dere yatağı üzerinde yapımı tamamlanmak üzere olana köprünün bittikten sonra; 76 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde, 4 ayak üzerinde ve 12 kazıktan oluşacak şekilde yapıldığı belirtildi. Köprünün orta ayaklarının 31 metre, kenar ayaklarının derinliğinin ise 27,5 metre olduğu, üzerinde; 2’şer metre sağ ve sol yönlerde yaya yürüyüş yollarının yapılacağı, geriye kalan 11 metrenin ise araç trafiği olarak kullanılacağı kaydedildi. Köprü inşaat çalışmalarında 4 ayak üzerindeki birinci kısım betonun tamamlandığı, üst beton çalışmalarının ise önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirten yetkililer, Eylül ayı içerisinde köprü inşaatın açılışa hazır hale geleceğini söylediler. Köyü sakinleri ise 35 yıldır özlem duydukları köprünün biran önce hizmete girmesini beklerken, açılışının ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" gününde yapılmasını istediler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 21:10 TSİ - Osmaniye 343 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Osmaniye Büyük Şehir Oluyor mask

Osmaniye Büyük Şehir Oluyor

Osmaniye'ye yeni öğrenci yurdu mask

Osmaniye'ye yeni öğrenci yurdu

35 yıllık köprü hasretinde sona doğru mask

35 yıllık köprü hasretinde sona doğru

Her okula bir polis görevlendirilecek mask

Her okula bir polis görevlendirilecek

Osmaniye Ülkü Ocakları'ndan eğitim kursu mask

Osmaniye Ülkü Ocakları'ndan eğitim kursu

Osmaniye’de Ok Yaydan Çıkacak mask

Osmaniye’de Ok Yaydan Çıkacak

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 600

YÜKLENİYOR