Devlet Hastanesi'nde Afet Tatbikatı

"Afete Hazır Osmaniye" projesi çerçevesinde düzenlenen "Afet ve Acil Durum" konulu eğitime hastane personeli katıldı. AFAD Görevlileri sunum eşliğinde, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirleri, hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikelerde acil yardım, sedye ile yaralı taşıma usulleri, deprem, yangın ve diğer afet türleri ile meydana gelen afet türleri hakkında teorik bilgiler verildi. Daha sonra ise sonra sedye ile yaralı taşıma, binadan indirme ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE