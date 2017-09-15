Osmaniye’de Ok Yaydan Çıkacak

Osmaniye Belediyesi’nin desteği ile Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Kulübü tarafından düzenlenecek olan 2. Cebelibereket Okçuluk Turnuvası önümüzdeki Cumartesi günü başlayacak Tertip Komitesinin açıklamasına göre Ergenekon meydanında yapılacak olan tören için alan düzenlemesi dâhil tüm hazırlıklar tamamlandı. Turnuvaya katılacak olan Türkiye çapındaki okçular Osmaniye’ye gelmeye başladı. Turnuva için gelen okçular, özel kıyafetleri içinde Cuma günü akşamı şehirde, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarından Cumhuriyet meydanına yürüyüş yapacak. Okçular Cumhuriyet Meydanında gösteri atışı yapacak. Cumartesi günü Ergenekon meydanında saat 10.00’da değişik kategorilerde OK ATIŞLARI YAPILACAK. Dereceye girenlere ödüller verilecektir. Bu yürüyüşe ve turnuvaya halkın yoğun ilgisi ve katılımı bekleniyor.

OKÇULAR YÜRÜYÜŞÜ

Osmaniye Belediyesi 2. Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası için Türkiye çapında okçular Osmaniye’ye gelmeye başladı. İstanbul, Tokat, Düzce, Adana, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, İzmir illeri ve Elbistan, Soma, Turhal, Türkoğlu, Tarsus ilçelerinden gelecek olan okçular ile Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Kulübü okçuları Cuma günü akşam şehirde yapılacak olan yürüyüşe katılacak. Cuma günü saat 18.00’da Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı, Turkuaz Market önünden başlayacak olan yürüyüşe okçularla birlikte halktan katımlar da olacak. Okçuların geleneksel kıyafetler içinde yapacağı yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona erecek. Osmaniye Belediyesi Mehter takımının eşlik edeceği yürüyüş sonunda Cumhuriyet meydanında ok yaydan çıkacak, okçular putaya gösteri atışı yapacak.

ERGENEKON’DA TURNUVA

Osmaniye Belediyesi 2. Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası Cumartesi Sabah saat 10.00’da, Ergenekon mevkiinde en yaşlı kemankeşin atışıyla başlayacak. Turnuvada öncelikle çocuk okçular yarışacak. Darp, Yumurta ve Uzaklaşan Puta olmak üzere 3 dalda yapılacak olan yarışma akşam saat 17.00’de tamamlanacak.

Turnuva sonunda konuklarla birlikte ateş başında düzenlenecek olan sazlı sözlü eğlencede sanatçılar Mehmet Çeker ve Gökhan Kıraç söyleyeceği türkülerle milli duyguları yaşatacak.