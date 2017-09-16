Önal: " En büyük yatırım geleceğe yapılan yatırımdır"

Önal, yaptığı açıklamada, yaz tatilinin ardından başlayan yeni eğitim öğretim döneminde, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Eğitim döneminin hayırlar getirmesini dileyen Önal, “Yavrularımız ve öğretmenlerimiz yaz tatilinin ardından yeniden eğitime başlıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik ne yapsak azdır. Yeni eğitim öğretim döneminde bütün öğrencilerimize ve öğretmelerimize başarı diliyorum” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Osmaniye’de de çok sayıda eğitim yatırımlarının yapıldığını, yapılmaya da devam ettiğini anlatan Önal, en iyi yatırımın geleceğe yapılan yatırımlar olduğuna dikkat çekti.

Kentte birçok okul ve eğitim merkezlerinin yapıldığını, birçoğunun da inşaatının ve proje çalışmalarının devam ettiğini aktaran Önal, şöyle devam etti:

“Kent merkezinde 24 derslikli Ticaret Meslek Lisesi, 300 öğrenci kapasiteli Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonu, Toprakkale’de 8 derslikli Halk Eğitim Merkezi, Sumbas ve Hasanbeyli’de içerisinde 1’er atölyesi bulunan Çok Amaçlı Anadolu Lisesi, Osmaniye merkezde 12 derslikli Halk Eğitim Merkezi, 12 derslikli Bilim Sanat Merkezi, Kadirli ilçesinde İlbistanlı İlkokulu, Toprakkale’de 12 derslikli Atatürk Ortaokulu yapımı devam etmektedir.”

Önal, merkezde 32 derslikli Hacı Osmanlı İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçe ilçesindeki 12 derslikli Bahçe Ortaokulu’nun ihale sürecinin de devam ettiğini hatırlattı.

Proje çalışmaları halen devam eden eğitim yatırımlarının da olduğunu vurgulayan Önal, “Kent merkezimizde 8, Düziçi ilçemizde 4, Kadirli ‘de 3, Bahçe’de 1 ve Toprakkale’de 4 eğitim yatırımının proje çalışmaları devam etmektedir. Adı geçen eğitim yatırımlarımız gibi daha birçok yatırımda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Başbakanımız Binali Yıldırım’ın ve bakanlarımızın da desteği ile hız kesmeden devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Önal, 2017 – 2018 eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilere hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.