Kent Meydanında Saat Kulesi Hayırlı Olsun

Başkan Tarhan, Belediye park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerince Kent Meydanında yapımı devam eden düzenleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Selçuklu mimarisi saat kulesinin hizmete gireceğini bildiren Başkan Tarhan, "Kent meydanında bir süre önce başlattığımız düzenleme ve saat kulesi yapımı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kadirli'nin önemli simgelerinden birisi olacağını düşündüğümüz saat kulesi en kısa zamanda hizmete girecek. Kadirlimizin şehir merkezini daha modern daha güzel hale getirmek için çalışmalar devam edecek" dedi.

Saat kulesinin yapımının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesinin yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, "Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz özel mermer dökümden yapılmakta olan saat kulesinin 4 yüzünde de saat olacak. Gerekli ayarlamalar şuanda yapılıyor. Işıklandırma ve elektrik aksamlarının yapılmasının ardından saat kulesinin yapımı tamamlanacak” diye konuştu