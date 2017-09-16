Başak Gazetesi
33° OSMANİYE
Dün 17:33 TSİ- Osmaniye

Kent Meydanında Saat Kulesi Hayırlı Olsun

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Köprübaşındaki Kent Meydanına yapılmakta olan saat kulesinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Başkan Tarhan, Belediye park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerince Kent Meydanında yapımı devam eden düzenleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Selçuklu mimarisi saat kulesinin hizmete gireceğini bildiren Başkan Tarhan, "Kent meydanında bir süre önce başlattığımız düzenleme ve saat kulesi yapımı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kadirli'nin önemli simgelerinden birisi olacağını düşündüğümüz saat kulesi en kısa zamanda hizmete girecek. Kadirlimizin şehir merkezini daha modern daha güzel hale getirmek için çalışmalar devam edecek" dedi.

Saat kulesinin yapımının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesinin yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, "Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz özel mermer dökümden yapılmakta olan saat kulesinin 4 yüzünde de saat olacak. Gerekli ayarlamalar şuanda yapılıyor. Işıklandırma ve elektrik aksamlarının yapılmasının ardından saat kulesinin yapımı tamamlanacak” diye konuştu

Dün 17:33 TSİ - Osmaniye 444 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Osmaniye Büyük Şehir Oluyor mask

Osmaniye Büyük Şehir Oluyor

Osmaniye'ye yeni öğrenci yurdu mask

Osmaniye'ye yeni öğrenci yurdu

35 yıllık köprü hasretinde sona doğru mask

35 yıllık köprü hasretinde sona doğru

Her okula bir polis görevlendirilecek mask

Her okula bir polis görevlendirilecek

Osmaniye Ülkü Ocakları'ndan eğitim kursu mask

Osmaniye Ülkü Ocakları'ndan eğitim kursu

Osmaniye’de Ok Yaydan Çıkacak mask

Osmaniye’de Ok Yaydan Çıkacak

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 600

YÜKLENİYOR