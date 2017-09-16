Halk Sağlığı Müdürlüğü İçme Suyu Konusunda Uyardı

"Halkımızın İçme-kullanma suyu ihtiyacının kesintisiz sürekli ve güvenli şekilde karşılanabilmesi halk sağlığının korunması açısından önem arz etmektedir.

İçme-kullanma sularının temin edilmesi, su kaynağının deposunun ve isale hattının kirlenmelere karşı korunması ve dezenfeksiyonun aksatılmadan yapılması Belediye Mücavir alanlarında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği Belediyelerin, Belediye Mücavir alanı dışında ise 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Gereği İl Özel İdarelerinin sorumlulukları arasındadır.

Bakanlığımız Yerel Yönetimlerce temin edilen suyun temiz, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde halka ulaştırılıp, ulaştırılmadığını takip etmekle görevlidir.

İçme-kullanma suları, Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği, ilgili kurumlarla işbirliğinde yıllık olarak yapılan numune alma takvimi doğrultusunda Toplum Sağlığı Merkezlerimiz tarafından kontrol ve denetim izleme su numuneleri alınarak analizlerini yetkili laboratuvarlarda yaptırmaktayız. Ayrıca İçme-kullanma suyu şebekelerinden belirlenen odak noktalarından bakiye klor tespit çalışmaları yapmaktayız. İçme-kullanma suları ile ilgili yapılan çalışmalar günlük olarak su kalitesinin takibi için İçme-Kullanma Suyu Kalite Kontrol Sistemine kayıt edilmekte olup, Bakanlığımızca ve Müdürlüğümüzce sistem üzerinden takip edilmektedir.

İçme-kullanma suyunun mikrobiyolojik yönden uygunsuzluk nedenleri arasında mevsimsel geçişlere bağlı yağışlar nedeniyle içme-kullanma suyu kaynağı, deposu ve isale hattının her türlü çevresel kirleticilerden etkilenmesi, su yetersizliğine bağlı sürekli ve uzun süreli su kesintisi yapılması, klorlama cihazlarının düzenli ve sürekli bir şekilde çalıştırılmaması gibi faktörler yer almaktadır. İçme-kullanma sularının kaynağı, deposu ve isale hattının kirlenmelere karşı korunması ve dezenfeksiyonunun aksatılmadan yapılması, su depolarının mevsim değişimlerinde temizliklerinin yapılması, sağlıklı ve güvenli bir şekilde tüketime sunulması, olası salgınların önlenmesi ve halk sağlığının korunması açısından son derece önemlidir.

Su ile bulaşan tifo, kolera, viral hepatit, ishal, basilli ve amipli dizanteri gibi hastalıklara sebebiyet verilmemesi için su sahibi ilgili kurumlarca mevcut klorlama cihazlarının bakım ve kontrollerinin yapılarak arızalı olanların yaptırılması ve düzenli olarak çalışmalarının sağlanması, klorlama cihazı bulunmayan depolara klor cihazı takılması ve klor solüsyonunun eksik edilmemesi, içme-kullanma sularının en uç noktada 0,2-0,5 ppm aralığında olacak şekilde 24 saat aralıksız olarak klorlanması halk sağlığının korunmasında büyük önem arz etmektedir.

İçme-kullanma suyu konusunda Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak yıl içerisinde Belediye Başkanlıkları, Özel İdare, Toplum Salığı Merkezleri, Grup Köyler İçme Suyu Birlikleri ve Köy Muhtarlıkları ile toplantılar yapılmaktadır.

2017 yılı içerisinde ilimiz genelinde yerleşim yerlerinde bulunan bütün içme-kullanma suyu depolarının su sahibi kurumlarla işbirliği içerisinde temizlikleri tamamlanmış olup, yapılan çalışmalar sonucunda uygunsuzlukların büyük oranda azaldığı anlaşılmıştır.

Ayrıca vatandaşlarımız tarafından site, apartman ve meskenlerin su depolarının temizlenmesi, güneş enerji tanklarının temizlik ve bakımlarının yapılması su kalitesinin korunmasında etkili olacaktır.

Halkımızın daha temiz, daha sağlıklı su tüketmeleri için çalışmalarımız devam etmektedir."