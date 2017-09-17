FETÖ'den aranan şüpheli jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

Düziçi ilçesinde Yol Emniyet ve Kontrol devriyesi görevini icra eden jandarma ekipleri, durdukları bir araçta bulunan 23 yaşındaki T.T.C.'nin Osmaniye 1.Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)" suçundan aradığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)
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