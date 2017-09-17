Osmaniye'den Mersin'e Kaçak Akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, D-400 Karayolu Üzerinde ki bir noktada, şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama başlattı. Bu sırada 33 yaşındaki Abdulmuttalip Ç. idaresindeki 33 PG 660 plakalı çekiciye bağlı 33 N 3204 plakalı dorse durduruldu. Araçta yapılan aramada 20 adet büyük plastik pet bidonlar içerisinde menşei belirsiz toplam 20 bin 640 litre kaçak akaryakıt (motorin) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü Abdulmuttalip Ç. ve yanıdna yolcu olarak bulunan Yusuf S. ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, ele geçirilen akaryakıt ise Osmaniye İl özel İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca trafik ekiplerince yükü gönderici firmaya 4 bin 958 TL, nakliye şirketine 5 bin 383 TL ve araç sürücüsüne ise 1184 TL olmak üzere Toplam 11 bin 525 TL para cezası uygulandığı kaydedildi.
Dün 22:25 TSİ- Osmaniye
Osmaniye'de 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde, yol kontrol ve araması görevini icra eden jandarma ekipleri, durdurulan TIR'dan 20 bin 640 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
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