Osmaniye'de Büyükbaş Şap Aşılamaları Başladı

Sağlam, bu kapsamda 2016 yılı içerisinde ilkbahar ve sonbahar döneminde olmak üzere 118 bin 683 adet büyükbaş hayvanın aşılanarak yüzde 100 başarıya ulaşıldığını belirtti. Yetiştiricilerin bereketli bir yıl geçirmeleri dileğinde bulunan İbrahim Sağlam, "Sığırların Şap Hastalığı viral bir hastalık olup, hayvancılık sektörü için çok önemli ve zararlı bir hastalıktır. Hastalığa bütün çift tırnaklı hayvanlar duyarlı olup çok bulaşıcı bir özelliğe sahiptir. Hastalık zoonoz 'hayvanlardan insanlara bulaşan' bir hastalıktır. Hasta hayvanların sağlamlara teması, idrar, gübre, süt, sperma ile bulaşma olur. Ayrıca hastalık etkeninin bulaşmış olduğu deri, yem, yataklık, ot, su, bakıcı, nakil vasıtaları, hastalıklı etlerden yapılan salam, sosis, gibi ürünler ile fare, kuş, yılan, kaplumbağa, gibi taşıyıcılarla da bulaşma mümkündür. Şap, sürüler arasında direk temas ve havadaki virüsün teneffüs edilmesiyle de bulaşıyor. Şap virüsü, karada rüzgar yoluyla kilometrelerce uzaklara taşınabiliyor. Suda ise mesafe daha da artıyor. Hasta hayvanların hareket etmesi şapı ayrı sürülere bulaştırabiliyor. Araçlar, aletler, tarım ürünleri ve insanlar da virüsü taşıma görevi görüyor. Virüs uzun süre etlerde, iliklerde, iç organlarda ve pastörize edilmemiş ürünlerde yaşayabiliyor." dedi. Hasta hayvanların ağızlarından salya aktığını, 40 - 41 derece ateş olduğunu, ağız şapırdatması ve sütten kesilme, dilinde, dişetlerinde, dudağın iç kısmında mercimek veya fındık büyüklüğünde su keseleri görüldüğünü belirten Sağlam, "Takip eden günlerde ayak tırnak aralarında, memelerde, boynuz diplerinde, burunda enfekte yaralar oluşur. Kültür ırkı sığırlarda ve körpe buzağılarda hastalık çok çabuk seyreder. Hastalık belirtileri tam olarak meydana çıkmadan solunum güçlüğü ve kalp yetmezliğinden aniden ölebilirler. Hastalık süt ve et verimindeki kayıplar, hayvanların gelişmesinde gerilik, gebe hayvanlarda yavru atma, özellikle genç hayvanlarda görülen oldukça yüksek oranda ölümler, tedavi masrafları ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır." diye bilgi verdi. Hastalığa karşı İl genelindeki sığırlara aşılama çalışması başlatıldığını söyleyen Müdürü Sağlam, Hastalıkla mücadelede hayvan hareketlerinin kontrollü olarak yapılmasının büyük önem arz etmekte olduğunu ifade etti. İbrahim Sağlam, bu konuda hayvan sahiplerinin gereken duyarlılığı göstererek İl ve İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan çalışma kapsamında hayvanlarını mutlaka aşılatmaları ve yetiştiricilerin hastalığa yakalanan hayvanlarını, hastalığın yayılmasının engellenmesi açısından gereken önlemlerin alınması için ivedilikle bağlı bulunduğu İl ve İlçe Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmesi gerekmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE