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Dün 17:34 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’dan Gaziler Günü Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara mesajında; “Gazilerimiz ve şehitlerimiz vatan toprağına kanlarını akıtarak milletimizin birlik ve beraberliğinin destanlaşan ifadesi ve Cumhuriyetimizin ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamasının timsali olmuşlardır. Vatan müdafaasında canlarını ve kanlarını hiçe sayarak istiklal ve istikbal mücadelesi veren gazi ve şehitlerimiz tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de aynı inanç, azim ve kararlıkla bayrağımızı hür ufuklarda dalgalandırmaya devam etmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e , İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik ünvanının verilişini ve tüm gazilerimizin “ 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum.” dedi.

Dün 17:34 TSİ - Osmaniye 52 Okunma

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