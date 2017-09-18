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Dün 17:37 TSİ- Osmaniye

Jandarmadan, kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye'de, jandarma ekipleri, merkeze bağlı Dervişiye köyü Aktaş Mahallesinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan kaçak kazı ihbarı üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında, H.G. (34), A.K. (35), K.İ. (42), A.K. (40), A.A. (55) ve İngiliz doğumlu çifte vatandaş M.Ç. (57) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Bu kişilerle birlikte ele geçirilen 2 kürek, kazma, çapa, detektör, 2 adet el feneri, jeneratör, çekiç, balyoz, 4 adet hilti ucu, detektör kulaklığı, 1 metre uzunluğunda levye, 8 adet kalem pil, metal zikke, hilti çantası, 2 su bulma çubuğu, 2 adet bakır yön bulma çubuğu, yaklaşık 11 metre uzunluğunda kablosu olan üçlü piriz, hilti ve 80 plakalı pikaba ise el konuldu. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda ifadeleri alınan şüphelilerin serbest bırakıldıkları, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:37 TSİ - Osmaniye 292 Okunma

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