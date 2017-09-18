Jandarmadan, kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan kaçak kazı ihbarı üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında, H.G. (34), A.K. (35), K.İ. (42), A.K. (40), A.A. (55) ve İngiliz doğumlu çifte vatandaş M.Ç. (57) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Bu kişilerle birlikte ele geçirilen 2 kürek, kazma, çapa, detektör, 2 adet el feneri, jeneratör, çekiç, balyoz, 4 adet hilti ucu, detektör kulaklığı, 1 metre uzunluğunda levye, 8 adet kalem pil, metal zikke, hilti çantası, 2 su bulma çubuğu, 2 adet bakır yön bulma çubuğu, yaklaşık 11 metre uzunluğunda kablosu olan üçlü piriz, hilti ve 80 plakalı pikaba ise el konuldu. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda ifadeleri alınan şüphelilerin serbest bırakıldıkları, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE