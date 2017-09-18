Yaralı şahıs tedavi altına alınırken, jandarma, aynı bölgede bulunan başka bir düğünde ateşli silahla havaya ateş ettikleri değerlendirilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Olay 17 eylül günü saat 13.00'da İlçeye bağlı Ellek Beldesi Gökyıldız mahallesinde meydana geldi. Düğün merasiminde bulunan M.Y. maganda kurşunu ile karın bölgesinden yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, aynı bölgede ikinci bir düğünün olduğunu ve bu düğünde ateşli silahla havaya ateş ettikleri değerlendirilen C.B. (46), O.C. (46), O.C.(64), H.C.(35), M.C.(52) ve O.C. (37) Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda üs kıyafetleri incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme Timi tarafından muhafaza altına alındı. Ayrıca düğün merasimin olduğu yerde bulunan 34 adet 9 milimetre çaplı boş kovan ile 1 adet çekirdekte muhafaza altına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün 17:40 TSİ- Osmaniye
Düğünde maganda kurşunu ile yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde, 33 yaşındaki M.Y., düğün evinde maganda kurşunu ile karın bölgesinden yaraladı.
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