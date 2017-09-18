Adres tespiti sonrasında düğüne ait görüntülere el konularak yapılan araştırma ve incelemede 2 tabanca ve iki kuru sıkı tabanca muhafaza altına alınarak soruşturma başlatıldı. 15 Eylül günü açık kimliği tespit edilemeyen Ö.O., Düziçi ilçesi Ellek Beldesinde 21 Temmuz 2017 tarihinde yapılan düğün merasiminde havaya ateş edildiğine dair görüntüleri fecebook hesabına yükledi. Bunun üzerine sayfayı ve görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, Düziçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ve Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden düğüne ait görüntülere el koydu. Yapılan araştırma ve inceleme neticesinde düğün görüntülerinde; F.C. (24), H.H.C. (28), A.C. (33), Z.Y. (53), M.D. (33) ve M.Ö.D. (21) isimli şahısların havaya ateş ettikleri tespit edildi. Olayda kullanılan M.D.'ye ait bulundurma ruhsatlı tabanca ile kuru sıkı tabanca ve Z.Y.'ye ait bulundurma ruhsatlı tabanca ile kuru sıkı tabanca muhafaza altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Dün 17:41 TSİ- Osmaniye
Düğün görüntüleri incelendi, silahlara el konuldu
Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde jandarma ekipleri, sosyal paylaşım sitesi facebook hesabından yayımlanan, silahla ateş edildiğine dair düğün görüntülerini incelemeye aldı.
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