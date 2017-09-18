İşadamı Mustafa Demir OTSO Başkan Adayı Oluğunu Açıkladı

Her alanda birlik ve beraberlikten yana olduğunu belirten Demir, “Osmaniye’mizi el ele vererek hep birlikte güzel günlere, mutlu yarınlara taşıyacağız” dedi.

Serhat Et Lokantasında düzenlenen ve KuranıKerim okunarak başlanan toplantıda Mustafa DEMİR, Ekim- Kasım ayında yapılacak olan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Başkan adayı olduğunu söyledi.

OSMANİYE’NİN KALKINMIŞ GELECEĞİ İÇİN BİZ EKİBİMİZLE BİRLİKTE HAZIRIZ

Bu alanda 8 yıllık tecrübesine güvenerek kendisini OTSO Başkan adayı olarak hazırladığını belirten Mustafa DEMİR, 12. Grup (İmalatçı-sanayici ) branşında seçime katılacaklarını belirterek; “İmalatçılar 10 yıldır temsil edilmiyor. Çünkü Sanayici imalatçı ve işçinin halinden anlayan bir insan yönetime gelmemiş. Bu nedenle yıllardır İşin içinde olan ve sorunları yakından bilen insanlar olarak Osmaniye’nin kalkınmış geleceği için biz bu konuda ekibimizle birlikte hazırız” dedi.

OSMANİYE’YE YAKIŞIR BİR SOSYAL TESİS YAPACAĞIZ

Osmaniye’de sosyal tesis sıkıntısı çekildiğini belirten Mustafa Demir, “Valiliğin Karaçay kenarına yaptığı parkın yanındaki 15 dönümlük alan üzerine halkımızın düğün bayram ve cenaze hizmetlerini en asgari ücretle faydalanabileceği güzel bir sosyal tesis yapacağız. Bu tesisin üstü 20 odalı altı da düğün salonu olacaktır” dedi.

YATIRIMCI İŞ ADAMLARINA ÜCRETSİZ TEŞVİK VE HİBE PROJESİ HİZMETİ VERECEĞİZ

OTSO’nun işsizlerin istihdam edilmesi ve katma değerin ilimizde kalması adına Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde pay sahibi olmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Mustafa Demir, “Sıkıntı içinde yaşam mücadelesi veren sanayicilerimizi de devlet teşvik ve hibelerden faydalandırmak için Oda bünyesinde onlara ücretsiz proje hazırlayacak bir hizmet sunacağız. Odamız bünyesinde ayrıca sıkıntısı çekilen kalifiye elaman ihtiyacını da mesleki kurslar açarak çözümleyeceğiz. Ayrıca Osmaniye’de müteahhitler ve esnaflarımızın işleri, devlet dairelerinde aksıyor. Oda olarak bunu önlemek ve zamandan kazanmak adına kolaylaştıracağız. Kısaca özetlemek gerekirse; OTSO-Valilik ve Belediye işbirliği ile Osmaniye’mize özlenen hizmetleri sunabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Çünkü Osmaniyeliler hizmetin en güzeline layık nadide insanlardır” dedi.

HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Toplantıda Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Mustafa Demir, OTSO seçimlerinin hayırlara vesile olması temennisiyle diğer başkan adaylarına da başarılar diledi.