Osmaniye Belediyesi 2. Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası Yapıldı

Osmaniye’de ve Türkiye genelinde okçuluk sporuna gönül vermiş olan sporcular turnuva öncesi Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüyüş yaptılar. Geleneksel kıyafetleri ile yürüyüşe katılan sporcular Devlet Bahçeli Bulvarı’ndan başlayarak Cumhuriyet meydanına kadar yürüdü. Belediye Mehter Takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe Osmaniyeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TURNUVAYA TÜRKİYE GENELİ 31 KULÜPTEN YAKLAŞIK 300 SPORCU KATILDI

Osmaniye Belediyesi, son yıllarda hızla yayılan Türk okçuluğu veya Osmanlı okçuluğu olarak bilinen geleneksel okçuluk sporu dalında ulusal tarzda bir etkinliğe imza attı.

Osmaniye’de okçuluk sporuna gönül vermiş olan Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk ve Osmaniye Kayı Geleneksel Okçuluk Kulüplerinin destekleri ile Osmaniye Belediyesi 2. Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası Türkiye geneli 31 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Geçtiğimiz cumartesi günü Ergenekon alanı olarak bilinen Osmaniye Kent Ormanı’nda gerçekleşen okçuluk turnuvasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sporcular, çocuklar, gençler, bayanlar, büyük erkekler ve Dart Atışları olmak üzere 5 değişik kategoride yarıştılar. Sporcular ilk olarak hep birlikte havaya ıslık okları atarak görsel bir şölene imza attılar.

Osmaniye Belediyesi 2.Cebelibereket Geleneksel Okçuluk turnuvasında çocuklar kategorisinde Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Kulübünden Ahmet Kerem Gönen birinci, Mersin Kasırga Okçuluk Kulübünden Özge Çelik ikinci ve Bağcılar Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kulübünden Magjan Canaltay üçüncü oldular.

Gençler kategorisinde, Turhal Danişment Geleneksel Okçuluk Derneğinden Emin Ataalp birinci, Soma Sotesspordan Yiğit Fatih Özcan ikinci ve Okçu Piran Geleneksel Okçuluk Kulübünden Ali Ziya Şengül üçüncü oldular.

Bayanlar kategorisinde, Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Dursun Buçakçı birinci, Mersin Kasırga Okçuluk Kulübünden Neslihan İnce ikinci ve Diriliş Elbistan Okçuluk Kulübünden Selma Soysal üçüncü oldular.

Büyük Erkekler kategorisinde, Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Kulübünden Ahmet Yüce birinci, Düz-Ok Okçuluk kulübünden Ali Osman Özkurt ikinci ve Malatya Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk ve Spor Kulübünden Ahmet Turan Günay üçüncü oldular.

Dart Atışları kategorisinde ise Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Halis Ardıç birinci oldu.

Gün boyu süren yarışmalar sonunda Osmaniye Belediyesi 2. Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası’nda dereceye giren sporculara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Osmaniye Belediyesi 2.Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası etkinliklerine, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Jandarma Alay Komutanı Albay Tamer Bilacan, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, Osmaniye Ülkü Ocakları İl Başkanı Hasan Şahin Ceylan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Osmaniye ve diğer illerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.