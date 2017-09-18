Osmaniye'de 125 Bin 79 öğrenci eğitime başladı

Salih Bahçeli İlkokulunda düzenlenen İlköğretim Kutlama Programında konuşan Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, "Bugün 5 bin 62 derslikte, özel okullarla birlikte 8 bin 500 öğretmenimiz ve 9 bin 500 eğitim çalışanımızla birlikte yeni eğitim öğretim yılını birlikte açıyoruz." dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine, dördüncü sınıf öğrencileri tarafından "Okulumuza hoş geldiniz" çiçeği verilmesiyle devam etti.Halkoyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, eğitimi iki ayaklı olarak düşündüklerini belirterek şöyle konuştu: "Birinci ayağı, bir kültür aktarımı ve sosyalleşme süreci. Bu ayakta biz gelecekte yeni medeniyet inşa edecek olan tarihini, köklerini geçmişini maddi ve manevi değerlerini bilen, kendisinin kim olduğunu bilen, taşıdığı misyonun farkında olan sorgulayan her şeyi beyin süzgecinden geçiren ve kendi kararını bireysel olarak verebilen sağlıklı bir ruh yapısına sahip nesiller yetiştirmek istiyoruz. İkinci aşamada ise gelişen dünyada bilimin, teknolojinin bu kadar ileri olduğu, teknolojik gelişmelerin güç olduğu ve güç olanın yönettiği bu dünyada kendi nesillerimizi kendi evlatlarımızı çağının, çağdaşlarının donanımlarıyla en iyi şekilde donatarak dünyaya teknolojik, bilimsel, sosyal ve fikirsel alanda yeni bir şeyler katabilen nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hep birlikte büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyor, elde edeceğimiz bu başarıların kahramanları olan siz değerli yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, yeni eğitim öğretim yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Konuşmaların ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Dr. Suat Önal, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan ve diğer protokol üyeleri sınıflara girerek, öğrencilerin eğitim öğretim yılını kutlayıp okul kitaplarını dağıttılar.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE