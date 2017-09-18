''Atatürk’süz Eğitim Programına Hayır!''

Düzgün''Yönetime gelmesinin üzerinden 15 yıl geçen siyasal iktidar, işbaşında kaldığı her yıl Milli Eğitim sistemimize ağır darbeler indirdi. “Kindar ve dindar” bir nesil yetiştirme hedefini en yetkili ağızlardan açıklayan bu iktidar, son olarak ders programında (müfredatında) yaptığı değişikliklerle, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile devrimlerini ders kitaplarından çıkardı. Bununla yetinmeyen yönetim, kitapları bilimsellikten uzak, çağdışı, hurafelerle doldurarak, sorgulamayan, aklını kullanamayan gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını bir kez daha ortaya koydu.'' dedi.

Mehmet Düzgün''Bir tarikatlar ve cemaatler koalisyonu olarak iktidara gelen yönetim, 15 yıl boyunca FETÖ adlı hain yapının, asker, polis, yargı, eğitim başta olmak üzere devletin “kılcal damarlarına” sızmasına olanak sağladı. Geçen yıl, 15 Temmuz’da girişilen Amerikancı, FETÖ’cü darbe girişiminden ders almamış olacaklar ki, bu kez FETÖ’den boşalan kadroları başka cemaatlerle dolduruyorlar. Öte yandan da FETÖ başta olmak üzere diğer cemaatlerin de uzun yıllardır hedefinde olan, laik, bilimsel ve Atatürkçü eğitim sistemimizi kalıcı olarak yok etme çabalarına hız verildi.'' dedi

Bu eğitim sistemini reddediyoruz diyen Mehmet Düzgün''

Eğitim kuruluşlarına, yeni tarikatları dolduran, ders kitaplarındaki hatalı bilgileri temizlemek yerine Atatürk’ü, cumhuriyet değerlerini, bilimsel bilgiyi, evrim teorisini çıkaran, küçücük çocuklara vakıf odalarında, Kuran kurslarında, tecavüz edilmesine göz yumanların getirdiği sistemi toptan reddediyoruz.'' diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Bu millet ve bu milletin çocukları tarikat ve cemaatlardan neler çekmedi diyen Düzgün'' Yoksul ve çaresiz ailelerin çocuklarının, cemaat yurtlarında cayır cayır yanmasına olanak tanıyan, sonra da bu yurtların yöneticilerine “kınama” cezası vermekle yetinen siyasal iktidarın eğitimini kabul etmiyoruz. '' diyerek eleştirilerini şöyle sürdürdü:

''2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılına eğitimle ilgili kitle örgütleri, sendikalar, öğretmenler, veliler ve sade yurttaşlar olarak düş kırıklıkları, kaygı ve isyan duyguları ile giriyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “kindar ve dindar” bir nesil yetiştirme projesi ile uyum içindeki ‘yeni’ ders programlarını (müfredat) reddediyoruz.

Bilim yerine inancın konulmaya çalışılmasına; laik Cumhuriyet rejiminin ruhuna ters düşen biat kültürünün yaygınlaştırılmasına;

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkilerinin dinci vakıf, tarikat ve cemaatlere devredilmesine ‘Hayır!’ diyoruz.

Demokrasinin güvencelerinden biri olan ve anayasal koruma altında bulunan Öğretim Birliği Yasası’nın yok edilmesini, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği açısından çok tehlikeli buluyoruz.

Başarılı okullarımızın ‘Proje Okul’ adı altında, başarısızlıkları sınav sonuçlarıyla kanıtlanmış imam hatip okullarına dönüştürülmelerini istemiyoruz.

4+4+4 kesintili sistemin yanlışlığını, çöküşünü ve verdiği hasarı gördüğümüz için, ivedi olarak 12 yıllık zorunlu kesintisiz, bilimsel ve laik eğitime geçilmesini talep ediyoruz.

Anadolu Öğretmen Liselerinin kapatılmasını ve öğretmenlerimize yaşatılan inanılmaz değerbilmezliği, aymazlık olarak niteliyoruz.

Dini ağırlıklı seçmeli derslerin bütün okullarda ve sınıflarda okutulmasına, ayrıca Kuran kurslarındaki eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına razı olmuyoruz.

Ders kitaplarının, Atatürk’ü ve Atatürk’ün önderlik ettiği devrimleri anlatan bilgilerle, bilimsel gerçekler ve evrensel değerlerle donatılmasını istiyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, içine düştüğü ve ülkemizi de soktuğu bu çıkmazdan bir an önce çıkılmasını diliyor, bunun için de eğitim sorunlarını çözme işinin gerçek eğitimcilere, uzmanlara bırakılmasını talep ediyoruz.'' diyerek eleştirilerini tamamladı.