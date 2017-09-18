Başak Gazetesi
33° OSMANİYE
Dün 18:07 TSİ- Osmaniye

İşte bu olmadı Erzinspor:1-3

Spor Toto 3. Lig 1. Grubunda mücadele eden Erzin Belediye Spor kendi saha ve seyircisi önünde Kozan Belediye Spora 1-3 mağlup oldu.

Erzin Stadında oynanan karşılaşmayı kalaballık Erzin spor taraftarı ve Kozan dan gelen az sayıda taraftar izledi ve kendi sahasında rakibine 3-1 yenilen Erzin spor taraftraları maçın sonunda üzüntü ile stadı terkettiler.

Orta sahada geçen karşılklı ataklarla geçen müsabakada konuk takım Kozan spor daha iyi pas yaparak oyunua hakmiyetini koydu.

Kozan Belediye Spor’un gollerini Hakan Doğru, Ziyaeddin Arda Gürel atarken, ev sahibi Erzin belediye Spor’un tek golünü Şahin Tüter kaydetti. Goller. Dk. 25 Hakan Doğru, Dk. 28 Ziyaeddin Arda Gürel, Dk. 90+3. Mehmet Fırat Demir (Kozan Belediye Spor), Dk. 40 Şahin Tüter (Erzin Belediye Spor

Erzin belediye spor kendi sahasında ilk maglubiyeti aldı ve 6 puanda kaldı, konuk takım,Kozan spr ise 1puanla geldiği Erzin e ,Erzin belediye sporu 3-1 yenerek 3 puan aldı ive puanını 4 yaptı.

Haber :Adil Coşkuner- Erzin

Dün 18:07 TSİ - Osmaniye 64 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Kent Meydanında Saat Kulesi Hayırlı Olsun mask

Kent Meydanında Saat Kulesi Hayırlı Olsun

Halk Sağlığı Müdürlüğü İçme Suyu Konusunda Uyardı mask

Halk Sağlığı Müdürlüğü İçme Suyu Konusunda Uyardı

FETÖ'den aranan şüpheli jandarmanın yol kontrolünde yakalandı mask

FETÖ'den aranan şüpheli jandarmanın yol kontrolünde yakaland...

Düğün sahibinden pankartlı silah atmayın uyarısı mask

Düğün sahibinden pankartlı silah atmayın uyarısı

Osmaniye'de 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi mask

Osmaniye'de 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Durmuşoğlu, Damızlık Düve Merkezi Projesinin Müjdesini Verdi mask

Durmuşoğlu, Damızlık Düve Merkezi Projesinin Müjdesini Verdi

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 598

YÜKLENİYOR