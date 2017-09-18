İşte bu olmadı Erzinspor:1-3

Erzin Stadında oynanan karşılaşmayı kalaballık Erzin spor taraftarı ve Kozan dan gelen az sayıda taraftar izledi ve kendi sahasında rakibine 3-1 yenilen Erzin spor taraftraları maçın sonunda üzüntü ile stadı terkettiler.

Orta sahada geçen karşılklı ataklarla geçen müsabakada konuk takım Kozan spor daha iyi pas yaparak oyunua hakmiyetini koydu.

Kozan Belediye Spor’un gollerini Hakan Doğru, Ziyaeddin Arda Gürel atarken, ev sahibi Erzin belediye Spor’un tek golünü Şahin Tüter kaydetti. Goller. Dk. 25 Hakan Doğru, Dk. 28 Ziyaeddin Arda Gürel, Dk. 90+3. Mehmet Fırat Demir (Kozan Belediye Spor), Dk. 40 Şahin Tüter (Erzin Belediye Spor

Erzin belediye spor kendi sahasında ilk maglubiyeti aldı ve 6 puanda kaldı, konuk takım,Kozan spr ise 1puanla geldiği Erzin e ,Erzin belediye sporu 3-1 yenerek 3 puan aldı ive puanını 4 yaptı.

Haber :Adil Coşkuner- Erzin