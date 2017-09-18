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Dün 18:12 TSİ- Osmaniye

Vali Ömer Faruk Coşkun’un 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Gaziler Günü Dolayısıyla Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yazılı mesaj yayınladı. Vali Coşkun, mesajında şu görüşlere yer verdi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal ve Gazilik unvanlarının verildiği 19 Eylül günü; kahraman gazilerimizin aziz hatıralarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için ülkemizde her yıl Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen, cesaretin ve fedakârlığın abideleşmiş sembolü, milli ruhumuzu yücelten gazilerimiz; ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Onlar nasıl ki bu toprakları kanları ile bizlere emanet etmişler ise onlar da vatanımızın bizlere yüce bir emanetidir.

Bizler şehit ve gazilerimizin sayesinde bu topraklarda barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımızın her zaman bilinci içerisinde olarak, bu vatan için kanını, canını veren aziz kahramanlarımıza her zaman hak ettikleri saygı ve hürmeti göstereceğiz. Hayatta olan gazilerimizi de her zaman hatırlamak, sorunları ile yakından ilgilenmek toplum olarak bizlerin en büyük sorumluluğu ve görevi olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dün 18:12 TSİ - Osmaniye 31 Okunma

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