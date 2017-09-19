Başkan Tarhan'dan "Gaziler Günü" mesajı

19 Eylül Gaziler günü nedeni ile kutlama mesajı yayınlayan Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, gazilerimizin her gün hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Tarihin gördüğü en büyük destanların kahramanları olan şehitlerimizin ve gazilerimizin dün olduğu gibi bugün de yolumuza ışık tutan en önemli yol göstericiler olduğunu belirten Başkan Tarhan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilmişti. Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz saygının da açık bir göstergesidir. Vatan topraklarını işgal edenlere karşı, canları pahasına verdikleri mücadele sırasında yaralanan yada sakatlanan gazilerimizin haftasını kutluyorum.

Vatan için canlarını ortaya koyan gazilerimizi, saygı duymak ve ihtiyaçlarını karşılamak toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, Gaziler Günü'nü kutlarım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize de saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.