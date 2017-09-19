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Dün 20:40 TSİ- Bölge Haberleri

CHP'de delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi Hatayda delege seçimlerine yoğunlaşmış durumda. İlçeler mahalleler bazında muhtarlık ve önseçim delegelerini seçerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bir yandan İlçe Başkanlıkları delege seçim takvimlerini açıklarken diğer yandan da ilçelerdeki adaylar delege belirleme çalışmalarına girmiş durumda. Hatayda 15 ilçenin 593 mahallesinde gerçekleşen ve tüzük gözetilerek şeffaflaştırılan seçimlere üyelerin ilgisi büyük oldu. İlçe başkanlıklarının titiz davranmasıyla seçimlerde ortaya çıkan tablo demokrasi örneği olarak göz doldurdu. İl Başkanlığı tarafından görevlendirilen temsilciler seçim bölgelerinde seçimlerin şeffaf olarak yürütülmesi açısından büyük önem arz ettiği gelen bilgiler arasında.

Hatayın 15 ilçesinde delege seçimleri tamamlandığında gözler kongre tarihlerine çevrilecek. Kongre tarihleri ile birlikte 2019 seçimlerine gidecek CHPnin Hataydaki kurmayları arasındaki yarışta başlayacak.

Dün 20:40 TSİ - Bölge Haberleri 7 Okunma

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